Jak szybko znaleźć pracowników dorywczych? Z pomocą przychodzi outsourcing!

Dlaczego outsourcing?

Outsourcing. Jedno słowo, za którym kryje się duża liczba korzyści dla pracodawców i firm, zwłaszcza tych rozwijających się w dynamicznym tempie. Niezależnie od wielkości danej firmy, często dochodzi do sytuacji, w której nagle wzrasta zapotrzebowanie na pracowników specjalizujących się w konkretnej dziedzinie czy też pracowników dorywczych. Popyt ten zazwyczaj wiąże się z otwarciem nowych sklepów w danej sieci, przeprowadzaniem akcji promocyjnych, przebudową większej wystawy, reorganizacją przestrzeni sklepu, przyjęciem przez firmę dużego zlecenia, czyli jednym słowem - koniecznością zwiększenia mocy przerobowych.

Dopasowany kandydat jest dzisiaj na wagę złota. W czasach, kiedy mówimy o rynku kandydata sprawne zatrudnienie nowej, odpowiedniej osoby nie jest łatwym zadaniem. Jak znaleźć kandydata? Pomocną dłoń do firm wyciągają agencje rekrutacyjne oferujące usługi outsourcingowe. Kompleksowa rekrutacja, wiedza i świadomość trendów panujących na rynku powoduje, że agencje pracy stają się użyteczną i rentowną alternatywą i wsparciem dla działów HR firmy.

Case study

Jakiś czas temu jedna z wiodących firm meblarskich w Polsce poprosiła nas o pomoc w rekrutacji pracowników dorywczych. Na znalezienie odpowiednich osób wyznaczono krótki okres czasu, dlatego przyjęcie zlecenia stanowiło spore wyzwanie dla nas jako firmy rekrutującej. W kryzysowych sytuacjach konieczność zatrudnienia kilku pracowników dotyczyła kolejnego dnia od daty przyjęcia zgłoszenia rekrutacyjnego. W związku z zaistniałą sytuacją niezbędne było szybkie wdrożenie działań gwarantujących skuteczność podjętych kroków.

Do zadań pracowników miały należeć prace związane ze zmianą ekspozycji, przenoszeniem mebli oraz drobnymi czynnościami wykonywanymi na terenie magazynu. Siedziba miejsca zgłaszającego zapotrzebowanie na pracowników mieści się na terenie województwa dolnośląskiego. Postanowiliśmy skorzystać z regularnie budowanej, pojemnej bazy kandydatów z zaznaczeniem docelowej lokalizacji miejsca pracy. Skontaktowaliśmy się także z osobami pracującymi wcześniej dla firmy klienta przy podobnych zleceniach, gdzie mieliśmy okazję pośredniczyć występując w roli rekrutera.

Z powodzeniem udało nam się znaleźć kandydatów, którzy w błyskawicznym tempie wypełnili dokumenty niezbędne do rozpoczęcia współpracy z firmą klienta. Niestety część z nich, nie informując wcześniej o problemach i niedyspozycji, nie pojawiła się następnego dnia w pracy. Nieplanowana absencja stała się powodem rozpoczęcia kolejnego procesu rekrutacyjnego i wyszukania w trybie pilnym nowych osób do podjęcia pracy dorywczej. W pełni gotowości natychmiastowo wdrożyliśmy działania związane z kontaktem telefonicznym z kolejnymi kandydatami znajdującymi się w wewnętrznej bazie oraz dodatkową publikacją ogłoszeń o pracę w mediach społecznościowych oraz dedykowanych portalach. Wszystkie tworzone przez nas treści zostały dopasowane do grupy docelowej, zaprojektowaliśmy atrakcyjne grafiki wzbogacające informacje zawarte w ogłoszeniu i opublikowaliśmy je na portalach społecznościowych. Profesjonalna rekrutacja i wysoka jakość pracy zaowocowały zatrudnieniem osób spełniających wymagania klienta. Wspólnie z klientem wypracowaliśmy system komunikacji, który jeszcze bardziej usprawnił przepływ informacji pomiędzy pracownikami naszej firmy a kierownikami sklepu.

Osiągnięte rezultaty:

zatrudnienie dopasowanych pracowników w krótkim czasie,

uniknięcie tworzenia wewnętrznych etatów,

zmniejszenie nakładów finansowych przeznaczonych na utrzymanie bazy technicznej,

specjalistyczne doradztwo w zakresie pełnionych usług,

dostosowanie treści ogłoszenia i kanałów jego dystrybucji do grupy docelowej,

powierzenie rekrutacji profesjonalistom,

możliwość skorzystania z rozbudowanej bazy kandydatów,

kontynuowanie długoterminowej współpracy z firmą zewnętrzną.

Myślisz o wdrożeniu outsourcingu do swojej firmy?

Zapraszamy do kontaktu: kontakt@smartmbc.pl

