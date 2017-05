Dlaczego warto wybrać wsparcie agencji pracy?

Dzisiaj kandydaci szukają pracy na wiele możliwych sposobów. Przeglądają strony internetowe pracodawców, śledząc grupy na Facebooku, gdzie publikowane są ogłoszenia, biorą udział w organizowanych assessment center, odpowiadają na oferty pracy poprzez hasztag na Instagramie i… odwiedzają pobliskie agencje pracy.

Choć wydawałoby się, że wizyty w agencji pracy odchodzą do lamusa, okazuje się, że funkcjonują całkiem nieźle. Istnieje grono kandydatów, które swoje poszukiwania pracy rozpoczynają właśnie od zostawienia swojego CV w agencji pracy. Dlaczego? Kandydaci zdają sobie sprawę z tego, że agencje pracy ściśle współpracują z firmami szukającymi pracowników. Idąc dalej, zostawiając jedno CV automatycznie trafiają do bazy i dzięki temu zwiększają swoje szanse na dotarcie do większej liczby pracodawców. Nawet jeśli w danym momencie agencja pracy nie będzie mogła zaproponować kandydatowi dopasowanej do jego profilu zawodowego oferty, być może za jakiś czas pracownik agencji ponowi kontakt i wróci z miłą niespodzianką.

Bardzo często kandydaci po wysłaniu CV odbierają telefon od przedstawiciela agencji pośrednictwa pracy, a nie od reprezentanta firmy, do której zdecydowali się aplikować. Firmy zlecają rekrutacje specjalistom, ponieważ wiedzą, że ich pomoc pozytywnie wpłynie na jakość, przebieg i wynik procesu rekrutacyjnego. Każdemu pracodawcy zależy na tym, by rekrutować nie tylko skutecznie, ale i przyjaźnie dla kandydata. Możemy zaobserwować rosnącą świadomość firm mówiącą o tym, że działania rekrutacyjnie silnie wpływają na wizerunek firmy, przekładający się na liczbę osób chcących pracować właśnie z nami. Dlatego też wsparcie profesjonalistów znających panujące na rynku trendy pracy jest nieocenione.

Profesjonalna rekrutacji

Co ważne, agencje pracy starają się wykorzystywać nowoczesne metody rekrutacji, które skłonią kandydatów do wysyłania CV. Kompleksowa rekrutacja i odpowiednie podejście przedstawicieli agencji pracy posiadają kluczowe znaczenie. Kandydat musi poczuć się zaopiekowany, otrzymywać w obiecanym terminie informację zwrotną i przede wszystkim trafić na konkretne, ale i atrakcyjne ogłoszenie, które zapadnie w jego pamięci na dłużej. Tego rodzaju aktywności i działania zlecane są agencjom pracy, które doskonale wiedzą, w jaki sposób zredagować i opublikować ogłoszenie, by trafiło do jak najszerszego grona odbiorców. Agencja pracy zaproponuje szereg skutecznych rozwiązań, a po ich zaakceptowaniu przejmie stery nad projektami rekrutacyjnymi w firmie.

Agencje pracy bardzo często sięgają po narzędzia HR nie tylko ułatwiające dotarcie do kandydatów, ale także zwiększające komfort przeprowadzania rekrutacji oraz umożliwiające sprawdzenie ich predyspozycji. Wideorekrutacja, testy rekrutacyjne, analiza psychometryczna. To tylko kilka z narzędzi wykorzystywanych podczas rekrutacji. Jeśli chcesz udoskonalić swoje procesy rekrutacyjne i sprawić, że zyskają większą jakość i skuteczność, wsparcie Agencji Pracy może okazać się dobrym pomysłem.

źródło grafiki: http://kaboompics.com/